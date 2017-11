In de strijd tegen de files, die vanochtend weer alle records braken, maar ook om ons leefmilieu minder te belasten, stappen 6 Antwerpse havenbedrijven in een nieuw carpool-systeem van Taxistop. Uniek is dat er met een pre-registratie gewerkt wordt, waardoor werknemers makkelijk een carpoolpartner vinden. Het potentieel is groot, zo bleek bij het bedrijf Covestro, waar het systeem werd voorgesteld.