Op de hoek van de Plantin Moretuslei en de Simonsstraat is vanochtend een tragisch ongeval gebeurd. Een fietser is door een vrachtwagen aangereden en overleed ter plaatse. Op dat moment waren er ook acht mensen getuigen van het gruwelijke ongeval. Zeven van hen zijn in shock naar het ziekenhuis afgevoerd en konden nog niet verhoord worden door de politie.