Nieuws VIDEO Figurant is stereotype rolletjes beu en start eigen productiehuis

embed

Edegem is met Scum Productions een nieuw productiehuis rijker. Mede-oprichter is Mohamed El Kasmi, hij had al ervaring opgedaan als figurant. Maar na een hoop stereotyperende rollen te hebben gespeeld mocht het eens wat anders zijn. Dus startte hij afgelopen zomer een eigen productiehuis op. Samen met partner Khalid presenteert hij op 15 maart zijn eerste film in de Roma.