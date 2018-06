Er is nog te weinig aandacht voor oudere holebi's en transgenders in onze rusthuizen. Daarom lanceert CD&V vandaag in Antwerpen een aantal voorstellen.Antwerpen baadt dezer dagen in de regenboogkleuren. Een hoffelijkheidscampagne van de stad. CD&V grijpt dit moment aan om te pleiten voor acties. Die zijn volgens de partij onder andere nodig in de woon- en zorgcentra. Maar ook in het onderwijs. We praten erover met de Antwerpse lijstduwer van CD&V Orry Van de Wauwer.