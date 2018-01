Gezondheid VIDEO Fingerfood om bejaarden te laten eten

Fingerfood, hapjes die je makkelijk met de handen kan eten, is niet alleen trendy. Voor mensen die om een of andere reden moeilijk met bestek kunnen eten is het vaak ook de enige optie om zelfstandig te eten. Zorgbedrijf Antwerpen biedt daarom sinds kort de maaltijden in een aantal woonzorgcentra aan onder de vorm van fingerfood. Op die manier blijven de bejaarde bewoners langer in staat om autonoom te eten.