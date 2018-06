Bryan Ferry nam gisteren een orkest mee naar de Antwerpse Lotto Arena. De Britse zanger mag er dan al 72 zijn, dat viel er absoluut niet aan te merken. Bryan Ferry speelde heel wat hits van Roxy Music in de Lotto Arena, zoals Avalon, Love Is the Drug en Let's Stick Together. Het Nederlandse Metropole orkest zorgde voor een prachtig vol geluid, en Ferry was in topvorm. Hij zong vol passie, danste voluit en hitste het genietende publiek nog meer op. Waardig ouder worden als een stijlicoon: Bryan Ferry bewees dat het kan.