Een kapel waar je je overleden huisdier kan herdenken, in Waarloos bij Kontich hebben ze er een.Baasjes kunnen hier in alle rust een kaarsje komen branden om zo een overleden huisdier te gedenken. Daarnaast is het ook de allereerste kapel in de provincie Antwerpen. De uitbaters van hondenpension "Urok & Dreams" vonden het belangrijk om zo het gemis van een trouwe viervoeter te kunnen verwerken. Niet enkel hondenbaasjes, maar ook baasjes van andere huisdieren zijn meer dan welkom om hier in alle rust te kunnen rouwen.