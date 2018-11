Nu burgemeester Bart De Wever de onderhandelingen heeft opgestart voor een coalitie met Open Vld en sp.a in de stad, gaan ook de gesprekken in de districten opnieuw van start. In verschillende districten werd gewacht op de formatie op stadsniveau om een coalitie te vormen, dat was ook de uitdrukkelijke vraag van De Wever. Want eenzelfde coalitie in de districten heeft zo z'n voordelen.