Voor de leerlingen van 50 scholen in onze provincie begon de schooldag vanmorgen net iets anders dan normaal. De leerlingen moesten een hindernis nemen om op school te geraken. Voor een actie van Samen Tegen Armoede. Want 1 op 5 kinderen in ons land groeit op in armoede. En dat heeft een grote impact op hun schoolloopbaan. Op de campus van het deeltijds onderwijs van de PTS in Boom bijvoorbeeld volgt bijna de helft van de leerlingen een zorgtraject. Dat zei de coördinator vanmiddag in onze studio.