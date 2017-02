Nieuws VIDEO Sergio Herman : "Frites Atelier is echt wel prijs-kwaliteit"

embed

Deze middag is het frituur van Sergio Herman in de Korte Gasthuisstraat officieel geopend. Antwerpen is de eerste stad in België die een filiaal van zijn luxefrituren mag verwelkomen. Bij Frites Atelier kan je voor de traditionele stoverij terecht, maar de topchef heeft uiteraard veel meer te bieden. Voor de culinaire avonturiers zijn er de special toppings, die maandelijks worden vervangen, en erg verrasend kunnen zijn. Japanse gefermenteerde kool (beter gekend als Kimchi) of curry op de frietjes, bij het Atelier van Sergio kan het allemaal.