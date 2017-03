In het korfbal is er een nieuwe kampioen, en die luistert naar de naam AKC. De rood-witten, met thuisbasis in het Rivierenhof, waren in de finale gisteren de betere van de oranje leeuwen van Scaldis. Een nagelbijtende finale werd het, want AKC en Scaldis eindigden het seizoen met exact even veel punten. Ook nu ging het lange tijd gelijk op, maar in de laatste 5 minuten ging AKC op en over Scaldis: 21-18 de eindstand. En zo pakt AKC haar eerste zaaltitel sinds 2004, en er werd dan ook een stevig feestje ingezet. Wij keren terug naar de Sport Vlaanderen Hal in Herentals, voor een impressie van een avond op het scherp van de snee.