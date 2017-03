Nieuws VIDEO G4S komt beste uit onderzoek om inloopcentrum uit te baten

embed

Groep G4S komt als beste uit een rapport om inloopcentrum De Vaart in Antwerpen te gaan uitbaten. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Antwerpse OCMW-bestuur liet uitvoeren.G4S wil het daklozencentrum samen met een externe partner, de Wooncompagnie, gaan uitbaten. Vorig najaar kreeg het privé-bedrijf daar geen toelating voor, omdat het management van het Antwerpse OCMW niet de correcte procedures had gevolgd. De gouverneur schorste daarom de aanstelling. De oefening is nu opnieuw gemaakt, en groep G4S komt er samen met partner De Wooncompagnie het beste uit.