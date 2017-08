Het is vandaag de laatste dag van de zomervakantie. Die werd in Deurne in schoonheid afgesloten met het gratis Springfestijn. Kinderen van vier tot veertien jaar mochten de hele dag in de Tweegezusterslaan gaan springen. Op springballen, met springtouwen of in één van de vele springkastelen. Voor de durvers was er zelfs een spectaculaire basejump van zeven meter hoog.