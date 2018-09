VIDEO Galloway-rund valt bejaarde man aan "Ze hebben een zacht karakter"

Voedingsdeskundigen zijn niet te spreken over de onjuiste informatie die we krijgen over wat we wel moeten eten, en wat we absoluut moeten laten. Glutenvrij is beter voor uw spijsvertering, koolhydraten vermijden helpt gewicht verminderen, en een glas wijn per dag is goed voor het hart... of juist niet. Het zijn allemaal voedingsmythes die we dagelijks te horen of te lezen krijgen. Sommige van die tips kunnen schadelijk zijn voor het lichaam. De Vlaamse experts overwegen om een Voedingscentrum op te richten, zoals in Nederland, waar je de juiste informatie kunt krijgen.