VIDEO Galloway runderen vinden nieuwe thuis in fort van Borsbeek

26 tips kreeg de politie al binnen na een oproep in de eerste uitzending van Faroek live op vtm. De politie deed een oproep naar getuigen van een vechtpartij in het Sportpaleis, in december vorig jaar. Dat gebeurde tijdens een concert van Dj's Dimitri Vegas en Like Mike. Het slachtoffer van het incident was een tijdje in levensgevaar en draagt nu nog altijd de gevolgen van de slagen die hij kreeg.