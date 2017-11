Het aantal sluikstorten in de Antwerpse straten stijgt. Er lopen steeds vaker meldingen binnen, en er wordt alsmaar meer afval op straat gegooid. Het gaat om 716 ton per maand. De stad Antwerpen wil nu dat alle ambtenaren een oogje in het zeil houden, om het fenomeen de kop in te drukken. Als zij sluikstort opmerken, kunnen ze dat meteen melden via een speciale app op hun smartphone. Wie betrapt wordt op sluikstorten, krijgt ene GAS-boete.