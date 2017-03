Nieuws VIDEO Gault&Millau onder de indruk van keuken in woonzorgcentra

Restaurantgids Gault Millau heeft een prijs uitgereikt in Antwerpen, maar niet aan of andere sterrenzaak. Het Zorgbedrijf, verantwoordelijk voor heel wat woonzorgcentra en serviceflats, werd beloond voor haar uitstekende en gevarieerde keuken. Geen halfwarme, smaakloze prak in de eetzalen daar, maar menu's samengesteld in samenspraak met de bewoners.