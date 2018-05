Media en Cultuur VIDEO 'Gebermte' toont beelden en installaties op een oude spoorwegberm

embed

Een tentoonstelling van beelden en installaties op een oude spoorwegberm, dat is "Gebermte". Het afgelopen verlengde weekend kon je op de berm die loopt van de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk tot aan de Antwerpsestraat in Mortsel kunstwerken ontdekken tussen het groen van de berm.Tussen de bomen en struiken staat een 30-tal kunstwerken opgesteld. Zowel de leerlingen van de academies van Mortsel en Wilrijk als een aantal professionele kunstenaars werken mee aan het project. Door het slechte weer was de opkomst wat lager dan bij de vorige editie. Eén werk moest gisterenavond door de hevige windvlagen zelfs verwijderd worden. Maar in de late namiddag kwamen er meer en meer wandelaars opdagen om de bermen en de kunstwerken te ontdekken.