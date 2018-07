Op de hoek van de Posthofbrug en Karel Coggestraat in Berchem is vanochtend een brandje uitgebroken op het dak van een kantoorgebouw.Yasmine O van de Brandweer "De brand sloeg over op de isolatie, maar de gevolgen waren niet al te erstig .De brandweer was snel ter plaatste en had niet voor moeite om de brand te blussen. Uit voorzorg werd het gebouw ontruimd."