VIDEO Gebruikers fietsstraten in Borgerhout vragen om aanpassingen

Gebruikers van de fietsstraten in Borgerhout vragen om aanpassingen, omdat de verkeerssituatie er momenteel te onveilig is. De zogenaamde Rode Loper parallel met de Turnhoutsebaan werd goed een maand geleden in gebruik genomen. Maar er is onduidelijkheid omdat fietsers niet overal op het traject voorrang krijgen. Mobiliteitsschepen Koen Kennis wil de fietsstraten binnenkort evalueren, in samenspraak met de politie.