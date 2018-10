Het zijn hoogdagen voor de Antwerpsupporters. Met 3 overwinningen op rij, is rood-wit opgeklommen naar de derde plaats in het klassement. En morgen speelt het de absolute topper tegen de leider van de Belgische competitie. En dat is RC Genk. Nummer 3 tegen nummer 1 dus. Een topper waar heel Antwerp bijzonder naar uitkijkt.