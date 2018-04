De eerste Borgerhoutse baby-slechtvalken zijn geboren. Een echte primeur voor het district. De nestkast die enkele jaren geleden in de kerk aan het Koxplein werd geïnstalleerd, is nu eindelijk in gebruik genomen. Naast de twee pasgeboren slechtvalkjes liggen er nog twee eieren... en het is nu afwachten of er nog broertjes of zusjes zullen volgen.