De Lijn reed een behoorlijk brokkenparcours vandaag in Antwerpen. Bij drie afzonderlijke ongevallen vielen in totaal 30 gewonden. Eén slachtoffer overleefde het niet. Bij het eerste incident vanmorgen botsten een tram en een bus van De Lijn. Anderhalf uur later ontspoorde een tram aan de rotonde in Wommelgem. En even voor de middag kwam een bejaarde vrouw onder een bus terecht. Het slachtoffer is in het ziekenhuis om het leven gekomen. De Lijn onderzoekt de oorzaken van de ongevallen.7u20 in Deurne. Een tram van lijn 10 botst frontaal met een bus. 25 reizigers raken licht gewond. De bestuurder van de bus zit een tijdlang gekneld en moet worden bevrijd. Ook hij raakt licht gewond. Iets verderop aan de rotonde in Wommelgem ontspoort goed anderhalf uur later een tramstel. Het gevaarte belandt op z'n zij. Er zitten op dat moment veertien passagiers aan boord. Drie van hen en de chauffeur raken licht gewond. Het duurde uren om het tramstel weg te takelen. Nog voor de middag slaan hulpdiensten opnieuw alarm voor een derde ongeval. In Deurne op de Turnhoutsebaan belandt een vrouw van 86 onder de wielen van een bus. De buurtbewoonster liep naar de bus, maar die vertrok en de vrouw viel van het platform. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.Het was vandaag geen goede dag voor ons in Antwerpen. We hebben drie ongevallen gehad. Het laatste ongeval jammer genoeg een dodelijk ongeval. Onze gedachten gaan dus ook naar dat slachtoffer en haar familie en naasten.Hoe die ongevallen konden gebeure, dat wordt nu onderzocht. De Lijn maakt daarvoor gebruik van camerabeelden op bus en tram en in de omgeving ervan.Het is nog te vroeg om te zeggen of dit aan de infrastructuur of de opleiding van chauffeurs ligt. Daarvoor is het wachten op de conclusies van de onderzoeken naar de oorzaken hiervan. Weet dat onze opleidngen erg gedegen zijn, worden gegeven door meesters in het vak. Je krijgt echt wel een gedegen opleiding voor je achter het stuur van een bus of tram kruipt.Door de ongevallen was er tot in de late namiddag grote hinder voor het tramverkeer.