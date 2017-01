Sport VIDEO Geen Grand Départ in Antwerpen in 2020

De Grand Départ van de Ronde van Frankrijk komt in 2020 niet naar Antwerpen. De stad heeft zich definitief teruggetrokken. Dat bevestigt het stadsbestuur aan onze redactie. Zo'n groot sportevenement organiseren is te duur, zegt het stadsbestuur nu. Nochtans kondigde burgemeester Bart De Wever in 2015 aan dat Antwerpen er alles aan zou doen om de ronde van Frankrijk in Antwerpen te kunnen laten starten.