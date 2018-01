Onderwijs VIDEO Geen les door de storm

Door de storm heeft de stad Antwerpen gisteravond ook besloten om de parkscholen te sluiten. Gisteravond laat werden de ouders per mail verwittigd dat er vandaag geen lessen zouden zijn en de kinderen dus thuis mochten blijven. Voor wie geen opvang heeft was er dagopvang in basisschool De Vlinderboom.