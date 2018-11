VIDEO Geen match tussen Groen en N-VA, dat stond in de sterren geschreven

Dat Groen en N-VA geen match zouden vormen, dat hadden we kunnen zien aankomen: zegt politicoloog Dave Sinardet. Hij is niet verrast door de keuzes van formateur Bart De Wever. Want als er moet worden samengewerkt met een linkse partij, dan is de keuze voor sp.a logisch volgens Sinardet. Een samenwerking met Groen had bijna onmogelijk geweest. Maar De Wever zal het moeten uitleggen aan zijn achterban.