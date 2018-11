VIDEO Geen vergunning voor vrouwen-rijschool in Merksem

Exact drie weken na de verkiezingen is het in de meeste gemeenten al een tijdje duidelijk welke partijen er aan de macht komen en wie er burgemeester wordt. Dat dat in Antwerpen niet zo is, wist u wellicht ook al. Maar ook in Borsbeek en Zoersel zijn ze er nog niet uit. En het ziet er naar uit dat het daar ook nog wel een tijdje kan duren.