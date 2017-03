Justitie VIDEO Geen vredegerecht meer in Schilde

embed

Het vredegerecht in Schilde sluit na 16 jaar zijn deuren. Dat is een beslissing van het kernkabinet op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens. De minister wil dat de verschillende vredegerechten samenwerken. In de eerste plaats om te bezuinigen, maar ook om de werklast van de vrederechters te verlichten. In totaal zullen 7 van de 29 vredegerechten in het arrondissement Antwerpen hun deuren moeten sluiten.