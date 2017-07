Nieuws VIDEO "Geen wonder dat ook havenarbeiders geviseerd worden"

Geen wonder dat ook havenarbeiders geviseerd worden in de Antwerpse drugsoorlog. Dat zegt criminoloog Brice De Ruyver. Ze zijn nu eenmaal een belangrijke schakel in de drugstrafiek. De federale politie en de douane hebben meer mensen nodig, zegt hij, om de drugshandel in Antwerpen aan te pakken. Want we riskeren dat het een financieringsbron wordt voor terreur.