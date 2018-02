In Niel vonden daar dit weekend wedstrijden acrogym plaats. Acrobatische gymnastiek dus, en daar heeft Antwerpen toevallig 2 wereldtoppers in. De eerste is Robin Casse uit Hemiksem die sinds 3 maanden in het bezit is van een Europese gouden medaille. De tweede is Bram Röttger uit Boom en, u raadt het nooit, die heeft ook al zo'n gouden plakken thuis liggen. Wij gingen de kunststukjes van de twee flexibele krachtpatsers aanschouwen.