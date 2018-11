VIDEO Gemeente Ranst wil snelheidsbeperking tot 50 km op de Broechemlei

De gemeente Ranst ligt in de clinch met de Vlaamse overheid. En wel over een snelheidsbeperking op een gewestweg. Nu mag je daar nog 70 kilometer per uur rijden. Maar omdat er daar de laatste jaren bveel huizen gebouwd zijn, wil de gemeente dat er nog maximum 50 kilometer per uur wordt gereden. Maar een aanvraag daarvoor bij de Vlaamse overheid kreeg een duidelijk njet als antwoord. En dat is niet de eerste keer zegt de gemeente.