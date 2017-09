7 jaar geleden is het ondertussen dat Café Capital in het Stadspark in lichterlaaie werd gezet. De overblijfselen van de dancing werden jarenlang ongebruikt gelaten, maar begin mei volgend jaar zou daar verandering in moeten komen. De Stad Antwerpen en brouwerij AB InBev bouwen op de site namelijk op dit moment een gloednieuw paviljoen. Met daarin onder andere plaats voor een dagzaak die uitgebaat zal worden door, jawel, de uitbaters van datzelfde Café Capital.