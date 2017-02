VIDEO Gemeente Zoersel zoekt kasteelheer

Wie droomt van een leven als kasteelheer of -vrouw krijgt van de gemeente Zoersel de kans om die droom waar te maken. De gemeente is namelijk op zoek naar mensen die het kasteel Hallehof in erfpacht willen nemen. Het kasteel in het Hallebos wordt onder andere aangeboden via deze immosite tegen een prijs van 10.000 euro per jaar. Maar er zijn wel voorwaarden aan de erfpacht verbonden. Zo moeten er investeringen gedaan worden om het kasteel te renoveren.Geïnteresseerden moeten een volledig uitgewerkt financieel plan kunnen voorleggen en bepaalde activiteiten zoals het openen van een hotel of restaurant zijn uitgesloten.