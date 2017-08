Vanmorgen is in Schoten een man van 29 onder vuur genomen toen hij ging wandelen met z'n hond. De man werd geraakt in z'n been. De politie startte meteen een grote zoekactie in de omgeving. Vermoedelijk waren er meerdere schutters. De precieze omstandigheden van de schietpartij worden nog onderzocht, maar mogelijk gaat het opnieuw om een afrekening in het drugsmilieu.