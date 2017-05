Hebt u al eens gehoord van een beroertecoach? Wel die begeleidt mensen die het slachtoffer zijn geworden van een beroerte. De beroertecoach is een volledig nieuw project van het UZA. Bedoeling is om mensen na een beroerte te blijven opvolgen. Om zo een nieuwe beroerte te voorkomen. Zodra de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten, gaat de coach vooral online te werk. Maar dan wel met persoonlijke tips om bijvoorbeeld gezonder te gaan leven. In België worden elk jaar 24.000 mensen en dus ook hun familie geconfronteerd met een beroerte.