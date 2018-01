Nieuws VIDEO Geslachtsverandering van Bo Van Spilbeeck is gespreksonderwerp bij uitstek in Kapellen

embed

In Kapellen, de thuisbasis van Bo, is de geslachtsverandering het gespreksonderwerp bij uitstek. Er wordt verrast gereageerd, maar de meeste Kapellenaren steunen hun dorpsgenoot. Voor hen is Bo Van Spilbeeck er even welkom als Boudewijn dat vroeger was.