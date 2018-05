De jeugdraden van Kalmthout, Essen en Wuustwezel zijn bezorgd over het alcoholmisbruik bij jongeren in hun gemeenten. Ze hebben daarom een open brief gestuurd naar de bevoegde ministers. Daarin vragen ze om een nationale campagne op te starten tegen índrinken. Dat is erg populair bij jongeren. Vóór ze naar een feestje of festival trekken, drinken ze op voorhand al alcohol, vaak sterke drank, omdat dat goedkoper is.