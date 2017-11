Nieuws VIDEO Gezegende Huibekes behoeden ons voor razernij en hondsdolheid

embed

Vandaag is het 3 november en dat staat gelijk aan de feestdag van Sint Hubertus Van Luik. Deze patroonheilige van de jacht is nog steeds populair in Vlaanderen. Zo worden er vandaag en dit weekend heel wat Sint Hubertusvieringen gehouden die gepaard gaan met een aantal vaste rituelen. Zo ook in Essen waar de pastoor deze ochtend vroeg de huibekes kwam wijden.