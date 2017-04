Wie zich gisterenavond voor een paar uur Amerikaan wilde voelen, moest in het Sportpaleis zijn tijdens de achtste Night of The Giants. Een basketbalfeest, NBA-style, zonder gelijke in West-Europa moest het worden en dat werd het ook. Topbasket tussen de Antwerp Giants en Bergen, een spetterende halftime show met K3 en meer dan 17.000 fans. Dat kon niet fout gaan.