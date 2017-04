Sport VIDEO Giants alweer onderuit tegen Kangoeroes

In het basketbal zette Antwerp Giants vorige week nog vlot Aalstar opzij. Gisteren was er de streekderby in en tegen het veel lager geklasseerde Kangoeroes Willebroek. Op papier dus niet meer dan hapje, ware het niet dat de Giants al twee van hun drie confrontaties met de kangoeroes verloren dit seizoen. Er stond dus meer op het spel dan enkel de tweede plek veilig stellen.