Na vijf overwinningen op rij heeft de trein die Royal Antwerp F.C. heet, toch even een kleine vertraging opgelopen. Gisteren in de vooravond leek Union nochtans lange tijd totaal niet bij machte om ook maar een puntje thuis te houden in het Koning Boudewijnstadion, maar een eenzame Brusselse tegenaanval besliste daar anders over.