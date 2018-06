De Antwerp Giants speelden gisteravond hun tweede wedstrijd in de halve finales van de play-offs in het basketbal. De Giants, die tweede eindigden in de reguliere competitie, speelden tegen Charleroi, de nummer drie. De Giants wonnen de eerste wedstrijd in de eigen Lotto Arena. Een tweede keer winnen in de Spiroudome van Charleroi zou een ticket voor de finale betekenen.