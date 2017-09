Sport VIDEO Giants op weg naar Lapland voor eerste Europese match van het seizoen

We trekken naar Zweden, waar de Telenet Giants Antwerp morgenavond spelen. In het uiterste noorden van het land spelen ze hun eerste Europese match van het seizoen. In de Champions League wacht de Zweedse kampioen Lulea. En zo stapten Roel Moors en co vanmorgen op het vliegtuig richting Lapland.