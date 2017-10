Zeggen dat het drukke tijden zijn voor de Telenet Giants Antwerp is een understatement. Gisteravond waren ze al toe aan hun vierde wedstrijd in een goeie week tijd. Een aartsmoeilijke wedstrijd dan nog, want de Giants trokken naar het Forum in Aalst en daar kolkt het altijd. Vraag is dus of de Antwerpenaren de Aalsterse hel konden overleven. Hier volgt het verslag.