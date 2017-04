In de Hoogste Amateurliga heeft Beerschot Wilrijk nog eens de puntjes op de i gezet. Ze moesten het in en tegen Hasselt zo goed als de volledige match met 10 man doen. Maar grote problemen leverde dat voor de mannen van Marc Brys niet op: 0-2 werd het. Dankzij de zege is Beerschot Wilrijk, met nog 3 matchen te spelen, meteen ook mathematisch zeker van de eerste plaats in de reguliere competitie.