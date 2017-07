Nieuws VIDEO Gieterboom doet zijn intrede op begraafplaatsen

embed

Bezoekers van de begraafplaats Steytelinck in Wilrijk hoeven voortaan geen gieter meer mee te brengen om bloemen en planten op de graven van hun dierbaren te onderhouden. Ze kunnen zo'n gieter lenen uit één van de vier gieterbomen. En dat is een primeur in Antwerpen.