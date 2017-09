Kunstenaar Wouter Steel heeft een jaar lang, elke dag, geschilderd. En dat is maar het eerste deel van zijn drieledige uitdaging. Met "The three year project" zet de schilder drie jaar van zijn leven op doek. Beginnend met een schilderij per dag in het eerste jaar, eindigend met een schilderij per maand in het derde jaar. Hij begon vorig jaar op 22 juni en is nu klaar met al zijn werken van het eerste jaar chronologisch te sorteren.