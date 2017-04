Dit weekend kan Berchem kampioen worden in de tweede amateurliga. De enige opdracht is winnen. Tegenstander zondag is Cappellen. En Cappellen heeft in die laatste match van de competitie niks meer te winnen of te verliezen. Vraag is dus of de mannen uit de Noordrand die van het zuiden iets in de weg gaan leggen op weg naar de titel. Wij zochten vandaag Roel Van Hemert op. Speler van Cappellen, Nederlander, maar vooral een rasechte Antwerpenaar.