In Borgerhout zijn de centers vanmiddag officieel geopend. De centers, dat zijn 12 nieuwe handelszaken pal in de spoorwegberm aan de Engelselei. Een vergeten straat is dat, en daar moeten de centers verandering in brengen. Van een ijssalon tot een pottenbakkerij en een sportcentrum. En met maar 1 opdracht: Borgerhout een nieuwe winkelstraat bezorgen.