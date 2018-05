De Antwerpse openluchtzwembaden kennen een goede start van het seizoen. En dat zal u ook niet verbazen met die warme dagen de laatste tijd. In openluchtzwembad De Molen op Linkeroever zagen ze al zo'n 5.000 bezoekers, en in de zwemvijver van Boekenberg in Deurne zelfs het dubbele. Al was de start vorig jaar nog beter, maar vooral, nog heter.